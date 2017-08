De transfer hing al een tijdje in de lucht maar Mbaye Leye is definitief speler af bij Zulte Waregem. De 34-jarige spits zet zijn carrière in de Jupiler Pro League voort bij Eupen. De Oostkantonners leggen om en bij de 400.000 euro op tafel voor Leye. Voor hoelang Leye tekent, is voorlopig niet geweten.