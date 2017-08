Verenigde Staten schakelen ISIS-topman uit in Afghanistan

De Verenigde Staten hebben naar eigen zeggen een lokale leider van terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) uitgeschakeld in Afghanistan. Abdul Rahman kwam om het leven bij een luchtaanval op 10 augustus in de oostelijke provincie Kunar.

Hij werd samen met drie andere leiders uitgeschakeld in de Pech-vallei, zo meldt het Amerikaanse leger zondag.

Abdul Rahman was volgens het Pentagon de voornaamste kandidaat om de vorige leider van de terroristische organisatie in Afghanistan, Abu Sayed, op te volgen. Die kwam in juli eveneens om het leven bij een luchtaanval, net als zijn twee voorgangers eerder. IS sinds begin 2015 ook actief in Afghanistan.

De rivaliserende taliban, de ‘historische’ jihadistische groepering in het land, veroverde dan weer de noordelijke stad Gormach in de provincie Faryab op de autoriteiten. Dat meldden lokale raadsleden. De taliban waren van 1996 tot 2001 aan de macht in Afghanistan, voor de invasie van de VS en bondgenoten. Nu bekampen ze de regering in Kaboel.