Ivanka doet wat vader Trump naliet in reactie op gewelddadige rellen Charlottesville

Ivanka Trump heeft zondag op Twitter het extreemrechts racisme veroordeeld, een dag nadat haar vader bakken kritiek over zich heen kreeg omdat hij niet direct afstand nam van de blanke racistische betoging in Charlottesville in de Amerikaanse staat Virginia.

“Er zou geen plaats in de samenleving mogen zijn voor racisme, blanke suprematie en neonazi’s”, tweette Ivanka Trump. Ze riep de Amerikanen tegelijkertijd op tot eendracht.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 13, 2017

2:2 We must all come together as Americans -- and be one country UNITED. #Charlottesville — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 13, 2017

Zaterdag sprak president Donald Trump van een “flagrante uiting van haat, fanatisme en geweld langs vele kanten”, waarmee hij een storm van protest uitlokte zowel bij de Republikeinen als de Democraten, omdat hij niet ver genoeg ging in zijn veroordeling en extreemrechts niet bij naam noemde.

Een vrouw werd gedood en 19 anderen verwond, toen een auto zaterdag inreed op een groep tegenbetogers tijdens de betoging van extreemrechts, die was georganiseerd uit protest tegen de beslissing van het stadsbestuur om een standbeeld te verwijderen van de geconfedereerde generaal Robert E. Lee, de bevelhebber van de zuidelijke troepen tijdens de Amerikaanse Secessieoorlog. Bij de confrontaties tussen beide partijen eerder op de dag vielen nog eens 15 gewonden. Twee politieagenten die vanuit de lucht toezicht hielden op het gebeuren, kwamen om toen hun helikopter crashte.

De menigte op de demonstratie “Unite the Right” droeg nazi- en Ku Klux Klan-isignes en sommige betogers waren uitgerust met geweren, schilden en wapenstokken.

De autoriteiten identificeerden de chauffeur van de aanrijdende auto als de 20-jarige James Alex Fields Jr uit Ohio. Hij werd beschuldigd van doodslag en andere misdrijven.