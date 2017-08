Lierse redt op de valreep een punt tegen Beerschot

Beerschot Wilrijk leek op weg naar een zes op zes, maar de Mannekes gaven in extremis nog een dubbele voorsprong weg tegen Lierse. Nico Binst zorgde er in blessuretijd voor dat Lierse zijn tweede gelijkspel op rij boekt. Het werd een tumultueuze wedstrijd, die zelfs even moest worden stilgelegd.

Na een rommelig matchbegin kwamen de eerste prikjes van Lierse, maar Joachim kopte te ver naast en een vrijschop van Weuts was gesneden koek voor Romo. De thuisploeg had meer balbezit, maar na twintig minuten was er ook Antwerpse dreiging. Placca legde aan van aan de rand van de grote rechthoek, Vanhamel tipte over de balk. Beide heren eisten vijf minuten later opnieuw de hoofdrol op, maar Vanhamel weet opnieuw raad met de knal van Placca.

De derde keer zou de goede worden voor Beerschot Wilrijk. Een schot van Messoudi trof de hand van Camargo en scheidsrechter Smet wees na enig aarzelen toch richting stip. Een kolfje naar de hand van Hernan Losada, die de elfmeter feilloos omzet: 0-1.

Foto: GOYVAERTS/GMAX Agency

Partij stilgelegd

De bezoekende fans vieren iets te uitbundig met rookbommetjes, wat scheidsrechter Smet deed besluiten om de partij zes minuten stil te leggen. In wat volgde werkt Beerschot Wilrijk zich nog naar 0-2, na alweer een blunder van Camargo. Opnieuw Losada kroop in de rol van afwerker. Met een grondscherend schot bracht Bourdin toch nog hoop voor Lierse: 1-2.

Fred Vanderbiest reageerde aan de rust met het inbrengen van Ivan Yagan voor de onzichtbare WolkeJanssens. De eerste kans was echter voor Placca na alweer een slippertje van aanwinst Camargo, maar nadien nam Lierse het vierde kwartier in handen.

Joachim schoof binnen het bereik van Romo, Yagan mikte voorlangs. Opnieuw Joachim ging nog zijn kans op de 2-2, maar besloot in de draai te zwak op Romo. Lierse pompte, maar Beerschot Wilrijk begaf niet en bleef al bij al vrij vlot overeind.

Venijn in de staart

Tot het venijn toch nog uit de staart kwam. Frans kopte en voorzet van Camargo nog binnen bereik van Romo, maar Binst tikte de rebound in doel: 2-2.

Beerschot Wilrijk zag zo zijn maximum door de neus geboord en ziet Cercle en Roeselare twee punten uitlopen. Lierse boekt zijn tweede gelijkspel op rij.