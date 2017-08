Falcao dirigeert Monaco naar zege dankzij deze heerlijke krul en hattrick, Tielemans valt in

De Franse landskampioen Monaco wist overtuigend te winnen op het veld van Dijon met 1-4. Die zege hebben ze onder anderen te danken aan Radamel Falcao die op speeldag twee in de Ligue 1 meteen uitpakte met een hattrick. De tweede van zijn drie goals was misschien wel de mooiste, waarbij hij de bal heerlijk over Dijon-doelman Baptiste Reynet krulde en Monaco op rozen zetten. Youri Tielemans moest dan weer tevreden zijn met invalsbeurt, hij werd op het veld gehaald op minuut 65 voor Rony Lopes.

Nog geen drie minuten ver in de wedstrijd, of het was al prijs voor de Monegasken. Radamel Falcao kreeg de bal toegespeeld van Kamil Glik, die maar binnen te tikken had. Negen minuten later kon Dijon alweer gelijkmaken, maar de goal van Chang-Hoon Kwon werd afgekeurd voor buitenspel. Daarna is het vooral Monaco die aan zet is, met een goal van Jemerson (‘25, 0-2) en opnieuw Falcao (‘37) die de 0-3 binnenschoof. Diakhaby zette de bal voor op een vrijlopende Falcao die hem aan de rand van de zestien magistraal de hoogte inkrulde en voorbij een verslagen Reynet knikte. Falcao (‘51) vervolledigde dan nog een hattrick na de rust en legde de 1-4-eindstand vast, Wesley Said (43’) zorgde nog voor de eerredder voor Dijon.