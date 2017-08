Zware vechtpartij: Antwerp-supporters vallen bus van Beerschot Wilrijk aan

Mortsel -

Op het Gemeenteplein in Mortsel is het zondagavond tot een stevige aanvaring gekomen tussen Beerschot- en Antwerpsupporters. “Een bus van Beerschot die van Lier onderweg was richting Antwerpen, werd aan het Gemeenteplein opgewacht door wat zo goed als zeker Antwerpsupporters waren”, zegt commissaris Johan Wonnink.