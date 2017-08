Neymar meteen in de basis bij PSG

Recordtransfer Neymar maakt zondagavond zijn debuut voor PSG. De Braziliaanse superster start in de basis in de competitiematch op het veld van En Avant Guingamp.

PSG kondigde het nieuws aan via een tweet met een foto van het shirt van Neymar: “Everything is in place #neymarJrpremiere”. De transfer van Barcelona naar PSG van Neymar geraakte deze week eindelijk rond. De Franse topclub betaalde 222 miljoen euro voor de aanvaller.

