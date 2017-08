Habib Habibou zet voetbalcarrière voort in Qatar

Lens - Aanvaller Habib Habibou uit de Centraal-Afrikaanse Republiek verlaat de Franse tweedeklasser Lens voor de Qatarese eersteklasser Qatar Sports Club. Dat hebben beide clubs zondag bevestigd.

De 30-jarige Habibou bracht een groot deel van zijn voetbalcarrière door in België. De ex-spits van Zulte Waregem, Charleroi, AA Gent en Tubeke scoorde 57 doelpunten in 162 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Na zijn vertrek bij de Buffalo’s in 2015 speelde Habibou nog voor het Franse Stade Rennes, het Turkse Gaziantepspor en het Franse Lens. Hij stond ook op de loonlijst van het Engelse Leeds en het Roemeense Steaua Boekarest.