Gent-verdediger Rami Gershon keert terug naar Israël

Rami Gershon verlaat AA Gent en tekende een contract voor vijf seizoen bij het Israëlische Maccabi Haifa. Dat heeft de manager van Gherson zondag bekend gemaakt.

AA Gent haalde Rami Gershon (29) drie seizoenen geleden weg bij Waasland-Beveren. Daar werd hij meteen titularis. Vorig seizoen stond hij 26 matchen in de Jupiler Pro League in de basis bij AA Gent. De verdediger revalideert op dit moment nog steeds van een knieblessure, maar dat weerhield hem niet om een contract van vijf seizoenen te tekenen in zijn geboorteland.