Spits kan scoren in open doel, maar een fan met doelmanambitie besluit daar anders over

Het was een vreemd beeld in de match tussen Eschach en SV Kehlen in de Duitse Landesliga (amateurs). De bezoekers stonden al 0-1 voor, toen de spits van Kehlen opdook voor open doel en makkelijk kon scoren. De doelman van de thuisploeg was namelijk kort daarvoor mee naar voren getrokken. Toch raakte de bal niet tegen de netten... want plots daagde een fan van de thuisploeg voor het doel op die de bal met een fikse schop weghaalde... Helaas voor Kehlen kon de scheidsrechter het doelpunt dat anders zou gevallen zijn, niet toekennen en bleef Kehlen verdwaasd achter na die beslissing, weliswaar met een 0-1-zege.