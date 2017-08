Belgian Tornados worden net als in Rio vierde op WK atletiek: “Enorm frustrerend”

Lalonde Gordon delivers anchor leg of his life to bring home #IAAFworlds 4x400m gold for Trinidad and Tobago. pic.twitter.com/tgA6CnOwsM

De Belgian Tornados zijn vierde geworden in de finale van de 4x400 meter op het WK atletiek in Londen. Een medaille zat er nooit in voor de broers Borlée en Robin Vanderbemden. Het goud was voor Trinidad en Tobago, zilver voor de VS en het brons voor de Britten. Na een vierde plaats in 2009 (Berlijn), een vijfde in 2011 en 2013 (in Daegu en Moskou) en een vierde in 2015 (in Peking) volgde, grepen de Belgen opnieuw naast een medaille.

Coach Jacques Borlée had de volgorde van de Belgian Tornados aangepast voor de finale. Robin Vanderbemden nam in baan 9 de rol van startloper over van Dylan Borlée . Vanderbemden leverde de stok als zevende af aan Jonathan Borlée. “Ik had het inderdaad moeilijk in de laatste honderd meter”, bekende Vanderbemden. “Het is de eerste keer dit jaar dat ik twee races op zo’n korte tijd loop en dat betaal ik cash.”

Jonathan Borlée kon amper één plaatsje opschuiven. “We hebben allemaal het maximum gegeven”, stak hij van wal. “Hopelijk zit het toch ooit eens mee. Ook nu weer hadden we pech met de baanindeling. Zaterdag in de reeksen starten we in de binnenbaan en nu helemaal buitenom. Dat kost ons misschien wel een medaille. Het is heel frustrerend voor ons. Ik vind dat we die medaille eindelijk wel eens verdienen.”

In de derde ronde was het de beurt aan Dylan Borlée. Die ging sterk van start, maar zakte helaas helemaal terug in het tweede deel. “We zaten in een groepje en het kostte ons veel tijd daar uit weg te raken”, legde Dylan uit. “Uiteindelijk was het net niet goed genoeg vandaag. Daar zijn geen excuses voor. Heel jammer.”

Foto: AP

Kevin Borlée was net als in de reeksen de finisher, maar ook hij kon de grote kloof met top-drie niet meer dichten. Een vierde plaats was het hoogst haalbare. En daar zorgde Kevin Borlée ook voor. Kevin Borlée ten slotte liep de snelste tijd van alle 4x400m-lopers (43.64). “Ik heb het maximum gegeven”, stak hij van wal. “We hebben veel tijd verloren in het peloton. Er rest ons niets anders dan verder te werken. Misschien betaalt al dat werk zich toch ooit nog eens uit met een medaille op een WK of de Olympische Spelen.”

België eindigde uiteindelijk in 3:00.04. Het Belgische record van de Belgische 4x400 meter-ploeg bedraagt 2:58.52. Daarmee werden de Tornados vorig jaar vierde op de Spelen in Rio en dat zou in Londen op dit WK een zilveren medaille hebben opgeleverd. De Belgische delegatie blijft zo steken op één (gouden) medaille van Nafi Thiam.

De Tornados breiden met hun finaleplaats een vervolg aan een indrukwekkende reeks die in 2008 begon op de Olympische Spelen in Peking. Sindsdien was het team erbij in elf opeenvolgende finales van een groot kampioenschap (OS, WK outdoor en EK outdoor).

Uitslag

1. Trinadad en Tobago: 2:58.12

2. Verenigde Staten: 2:58.61

3. Groot-Brittannië: 2:59.00

4. België: 3:00.04

5. Spanje: 3:00.65

6. Cuba: 3:01.10

7. Polen: 3:01.59

8. Frankrijk: 3:01.79

LEES MEER. Goud voor onvermijdelijke Semenya op 800 meter, twee wereldtitels voor Kenia op de slotdag.

Foto: Photo News