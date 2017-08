OH Leuven haalt Tony Watt terug naar België

Leuven - OH Leuven heeft zich versterkt met Tony Watt, zo maakte de club uit de Proximus League (1B) zondagavond bekend. De Schotse aanvaller, die in het verleden ook de kleuren van Lierse en Standard verdedigde, verlaat Charlton en tekende aan Den Dreef een contract voor één seizoen. OHL bedong ook een optie op een bijkomend jaar.

De 23-jarige Watt werd in de zomer van 2014 door Standard weggehaald bij Celtic, dat hem het seizoen daarvoor aan Lierse had uitgeleend. Watt tekende een contract voor vijf seizoenen in Luik, maar kon er geen potten breken. Daarop ruilde hij de Rouches in januari 2015 in voor Charlton. De Engelse club van eigenaar Roland Duchâtelet stalde het Schotse woelwater nadien ook nog bij Cardiff, Blackburn en Heart of Midlothian.

OH Leuven kent met 1 op 6 een moeilijke competitiestart in de Proximus League.