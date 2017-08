Romelu Lukaku treedt in de voetsporen van Van Nistelrooy: “Dit is een droom die uitkomt”

Twee officiële wedstrijden, drie goals. En meteen twee in zijn eerste Premier League-minuten in het rood van Manchester United. Lukaku, de man van 85 miljoen, miste zijn start niet.

Alleen bij Chelsea lukt het niet. Maar verder scoorde Romelu Lukaku altijd in zijn (reguliere) competitiedebuut voor een team. Bij Anderlecht, West Bromwich en Everton. En nu ook in de kleuren van Manchester United, waar hij de vierde speler is die er twee scoort in zijn eerste competitiematch. Voorgangers zijn Marcus Rashford, Ruud van Nistelrooy en de alweer vergeten eendagsvlieg James Wilson, een jeugdproduct.

Lukaku, die in zijn officiële debuut tegen Real ook al scoorde, gunde Old Trafford meteen een staalkaart van zijn afwerkingstechnieken. Eerst vroeg hij nadrukkelijk de bal in de diepte aan Rashford. De looplijn was perfect, de uithaal met links verdween achter een machteloze West Ham-doelman Joe Hart. De 2-0, een vrije trap van Mhkitaryan, knikte Lukaku even droog in doel.

“Voor zo’n publiek spelen is een droom die uitkomt”, zei Lukaku met een uitgestreken gezicht. Bij de 1-0 had hij heel nadrukkelijk naar het embleem op zijn shirt gewezen. Alsof hij wou aangeven voor welke club zijn hart vandaag klopt. Man United dus, niet Chelsea. “Iedereen heeft een job. De mijne is de bal bijhouden en goals maken. Dit is veelbelovend. De trainer wil dat ik een leider ben voor de ploeg en zo veel mogelijk creëer. Het werk op training werpt zijn vruchten af.”

United liep in de slotminuten nog uit tot 4-0, via Martial en Pogba, maar pas nadat West Ham de paal had geraakt en toch even voor dreiging zorgde. Het vormde de reden waarom José Mourinho achteraf toch weer een gezicht trok alsof er iets onwelriekend binnen reukafstand lag. Lachen en lollig doen na een 4-0 tegen West Ham, dat hoort niet voor Man United. “Lukaku speelde goed”, zei Mourinho niettemin. “Elke aanvaller kan fenomenaal spelen maar als hij niet scoort, dan komt er druk. Dit geeft zuurstof. Maar Romelu kent me goed. Er is totaal geen druk. Toen ik hem naar Chelsea haalde, vond ik hem al een speler met bijzondere kwaliteiten. Ik ben blij dat we hem hebben. Hij is de speler die de ploeg nodig heeft. Hij en Matic (een andere nieuwkomer, nvdr.) maken onze ploeg beter. Dat is wat we willen na het vernederende vorige seizoen.” Voor Lukaku is het een lekkere binnenkomer.