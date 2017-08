Onze Antwerp-watcher Gert Gysen ziet een ploeg met twee gezichten

Schizofrenie is een zeldzame ziekte, maar de ploeg van Antwerp leed er tegen Genk serieus onder. Het toonde twee gezichten. Een regelrechte degradatie-kandidaat voor rust, een seizoensrevelatie na de pauze. Of om het met een understatement te stellen: Antwerp toont zich nog erg wisselvallig in dit seizoensbegin.

Voor rust: slap

We moeten toegeven: tijdens de rust van Antwerp-Genk doken we toch al eens in de statistieken op zoek naar de grootste thuisnederlaag in de geschiedenis van Antwerp. Het stond 1-4 en ...