Vrienden in de bres voor gedupeerde eigenares van 'smerigste huurhuis van Vlaanderen'

Geraardsbergen - Mady Verhulst zag de woning die ze verhuurde zwaar beschadigd worden door een gezin met drie kinderen. De herstelkosten lopen hoog op. Daarom organiseren de uitbaters van B&B Casa Dodo in Geraardsbergen een benefiet op donderdag 24 augustus, in de hoop 10.000 euro op te halen.

Gedurende anderhalf jaar stapelde een gezin met drie jonge kinderen het vuil en afval torenhoog op in de woning in de Reepstraat die ze huurden van Mady Verhulst. De huurders zijn inmiddels uit het huis gezet en het pand werd opgeruimd door Mady met de hulp van een groep vrijwilligers. “We haalden acht ton vuil uit de woning, echt onvoorstelbaar. Binnenin moet alles worden vervangen”, zegt Mady. “Zo is de keuken niet meer bruikbaar en zijn er overal gaten in het plafond geslagen. De onkosten lopen op tot minstens 10.000 euro, geld dat ik niet heb.”

Mady kon al rekenen op de hulp van heel wat vrijwilligers. Er was ook al een crowdfunding opgestart die 1.095 euro opbracht. Maar er moet dus nog een tandje bijgestoken worden. Die hulp krijgt ze nu van Marc Meul en Rita Coppens, de uitbaters van B&B Casa Dodo. “We gaan, met de steun van vrijwilligers, een benefietactie organiseren voor Mady. Zij is een goede vriendin en wat haar is overkomen, heeft ons erg getroffen”, zegt Marc. “Het is niet de eerste keer dat ik een benefiet organiseer. Ik ben iemand die op sociaal vlak heel actief is, dat zit nu eenmaal in mij. Toen ik nog voorzitter was van de vzw Pajotblues in Galmaarden was er telkens een benefietavond waarvan we de opbrengst rechtstreeks schonken aan een lokaal goed doel. Dat wil ik nu ook voor Mady doen. Wat zij heeft meegemaakt, hou je niet voor mogelijk. Het is hallucinant hoe ze dat huis verwoest hebben.”

Donderdag 24 augustus vindt de benefietavond plaats in bar The Preacher op de Geraardsbergse Markt. De kaartenverkoop en het bedelen van de affiches voor deze muzikale avond is intussen gestart. Mady trok zelf ook de straat op om kaarten te verkopen. “Dat Marc en Rita dit voor mij willen doen is prachtig”, zegt ze. “Het is een mooi initiatief dat ik heel erg op prijs stel.”

INFO

Benefiet donderdag 24 augustus vanaf 19.30 uur in The Preacher. Kaarten in cafés Boogie Woogie, De Vier Wegen, 't Fameus Verleden en bar Il Padrino.