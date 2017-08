Knullige owngoal bezorgt PSG de voorsprong, Neymar goed voor assist

Blikvanger van speeldag twee in de Franse Ligue 1 was het debuut van de Braziliaanse toptransfer van PSG Neymar. De Braziliaan die voor maar liefst 222 miljoen euro van Barcelona naar Parijs verkaste stond voor het eerst aan de aftrap voor Fransen tegen Guingamp. Toch was het niet Neymar die PSG de voorsprong bezorgde, wel een heel erg knullige owngoal van Jordan Ikoko. 0-1 voor de bezoekers, en dat nog niet dankzij die recordaankoop uit Brazilië. Toch deed hij wel zijn duit in het zakje bij het tweede doelpunt van Cavani die d 0-2 binnentrapte.

Het duurde 60 minuten voor PSG eindelijk op voorsprong kwam, maar het was niet een speler van de eigen ploeg die de score opende. Wel Jordan Ikoko. De Guingamp-verdediger kreeg de bal doorgespeeld en wilde een terugspelen naar zijn doelman, maar haalde plompverloren uit. De doelman kon er niet meer bij en zag het leer tegen zijn netten kaatsen. Niet Neymar dus, wel een Guigampspeler die voor een voorsprong zorgde. Niet veel later werd het alweer 0-2 , dit keer wel een doelpunt waar Neymar een voetje in had. Via een steekpass van de voeten van de ex-Barçaspeler landde de bal tot bij Cavani die de bal binnentrapte.