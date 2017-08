Thomas Vermaelen nu ook genoemd bij West Bromwich

Volgens Herman Van Holsbeeck is Anderlecht “de laatste optie” voor ­Rode Duivel Thomas ­Vermaelen. ­Reden is dat er zeker uit Engeland ­interesse is. Niet alleen Ronald ­Koeman, de ­Nederlandse coach van Everton, informeerde naar hem als eventuele optie voor zijn defensie. Ook bij West Bromwich, de ploeg van collega-international Nacer ­Chadli, valt zijn naam nu. Vermaelen ligt nog twee jaar onder contract bij Barcelona, maar moet daar weg. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het AS Roma van Radja Nainggolan, maar ook daar kwam hij amper aan spelen toe.