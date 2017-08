Doelmannen die als een gek juichen bij een doelpunt aan de overkant: het is schering en inslag. Maar het is bloedlink. Vraag maar eens aan keeper Warner Hahn. De 25-jarige Nederlander zag zijn debuut bij Heerenveen al na een minuut of acht eindigen in mineur. Aanleiding was de 0-1 van ploegmaat Morten Thorsby. Hahn gooide zijn armen zo uitbundig in de lucht dat zijn schouder uit kom schoot en hij moest worden vervangen. Heerenveen speelde finaal 3-3 gelijk tegen Groningen.