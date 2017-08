Clubs woest over falende videorefs

De Pro League heeft een boze brief gestuurd naar scheidsrechtersbaas Johan Verbist. De verzameling van profclubs is niet te spreken over het falen van de videorefs waarin de Pro League liefst 500.000 euro investeerde.

Het falen van videoref Yves Marchand (ex-scheidsrechter) in Zulte Waregem-Club Brugge vrijdag blijft niet zonder gevolgen. Lawrence Visser zag een strafschopfout van Brandon Mechele op Peter Olayinka niet. Terwijl de tv-beelden duidelijk aangaven dat Mechele de aanvaller van Zulte Waregem aantikte, kwam er ook uit het busje met de Video Assistant Referee (VAR), kortweg videoref, geen signaal. Terwijl iedereen duidelijk zag dat het een fout was, raakte men het in het busje niet eens of het al dan niet wel fout was.

<span itemprop="name" content="Strafschopfout, maar geen reactie van videoref"></span> <span itemprop="description" content="Strafschopfout, maar geen reactie van videoref"></span> <span itemprop="duration" content="27"></span> <span itemprop="thumbnail" content="http://cfvod.kaltura.com/p/1467261/sp/146726100/thumbnail/entry_id/0_k1eod7mg/version/100031"></span> <span itemprop="width" content="568"></span> <span itemprop="height" content="350"></span>

Bij monde van Pierre François, CEO van de Pro League, vragen de clubs zich af hoe dit in godsnaam mogelijk is. “We investeerden 500.000 euro in de arbitrage dit seizoen”, aldus François. Intussen werden ook matchdelegués en de reviewcommissie geïnstalleerd, de vergoedingen van de grensrechters opgetrokken en acht semiprofessionele scheidsrechters aangeduid.

De clubs vragen zich nu af wat ze daarvoor terugkrijgen. Scheidsrechters (Gumienny en Wouters) die niet opdagen voor de fysieke testen bij aanvang van het seizoen. Van de refs die wel opdaagden, waren er dan nog twee die zakten voor de fysieke proeven (Dierick en Geldhof) en eentje zelfs voor de theoretische testen (Lambrecht).

Het “chaotische” begin van de videoref lijkt de druppel. “In Eupen-Zulte Waregem en Zulte Waregem-Club Brugge werd geen strafschop geconstateerd terwijl er duidelijk één was, in Moeskroen-Charleroi was er een onnodige tussenkomst van de videoref.” De Pro League vraagt alvast om Yves Marchand, de boosdoeners van afgelopen vrijdag, niet meer aan te duiden.

“Wat vrijdag is gebeurd, is inderdaad onbegrijpelijk”, aldus scheidsrechtersbaas Johan Verbist. “Ik roep die mensen deze week op het matje en wil hun uitleg horen. Dit mag niet meer gebeuren.”

Dat de videoref met 80 euro plus verplaatsingsonkosten (de twee assistenten krijgen 40 euro) in vergelijking met de veldscheidsrechter (1900 euro bruto) weinig verdient, wordt weggewuifd. “Die mensen hebben zich kandidaat gesteld en kenden de voorwaarden”, aldus Verbist.