Charleroi won zondag in eigen huis de topper tegen Anderlecht met 2-0. De twee goals van de thuisploeg waren van bijzonder mooie makelij. Na 55 minuten pegelde Amara Baby de bal van op de rand van de zestien meter in de winkelhaak, in de toegevoegde tijd dribbelde Cristian Benavente de volledige Anderlecht-defensie op een hoopje.