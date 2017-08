Obbi Oulare ging zondag met Antwerp kopje onder in de thuismatch tegen Racing Genk (3-5). En die score had gerust nog hoger kunnen oplopen. Want zowel de thuisploeg als de bezoekers lieten nog héél wat kansen liggen. Zoals deze open doelkans voor Genk-spits Samatta, na een vreselijke terugspeelbal van Oulare.