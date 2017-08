Standard gaf in de absolute slotfase nog een punt uit handen op het veld van STVV. In de 91e minuut kreeg Orlando Sa - met hulp van de videoref - een domme rode kaart voor natrappen. Daarop trok STVV nog een laatste keer in de aanval. Met succes: Yohan Boli duwde de winning goal (1-0) tegen de touwen.