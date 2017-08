Costa doorbreekt het stilzwijgen met straffe uitspraken: “Chelsea behandelt me als een crimineel”

Diego Costa heeft het stilzwijgen doorbroken in een exclusief interview met de Britse krant Sportsmail. En daarin is de Chelsea-speler – jawel, hij ligt nog steeds onder contract bij de Blues – allesbehalve mals voor zijn club en zijn trainer Antonio Conte. Een greep uit de uitspraken illustreren de moeilijke scheiding: “Chelsea behandelt mij als een crimineel”, “Conte stuurde mij een berichtje dat mijn carrière bij Chelsea erop zat” en “Conte is een goede coach, maar hij mist charisma”. Dat de Braziliaanse Spanjaard ooit nog in het shirt van Blues verschijnt, is zo goed als onwaarschijnlijk.

Costa lag mee aan de basis van de landstitel vorig seizoen van Chelsea met maar liefst 20 goals voor de Blues, maar speelde sinds mei al geen match meer voor de Blues. Vooral zijn relatie met Chelsea-coach Antonio Conte kreeg een flinke knauw, met als hoogtepunt een berichtje van de Italiaan met de mededeling dat zijn carrière er bij Chelsea opzat. Eigenlijk liep het al mis tussen de coach en de Braziliaanse Spanjaard in januari. Toen stond Costa dichtbij een contractverlenging bij Chelsea, maar dat ging uiteindelijk niet door. “Ik vermoed dat Conte erachter zit”, vertelt Costa aan Sportsmail. “Zijn ideeën liggen vast en duidelijk. Ik heb gezien wat voor een mens hij is, hij heeft zijn eigen mening en wijkt daar niet van af. Ik respecteer hem als een goede coach, daar levert hij goed werk, maar als persoon? Nee... Hij staat niet dicht bij zijn spelers en heeft geen charisma.”

Foto: Photo News

De manier waarop Costa dan ook te horen kreeg dat hij niet langer in de plannen van Conte paste, doet de aanvaller nog steeds steigeren. Via een sms’je kreeg hij te horen dat het voorbij was. “Het was erg duidelijk, hij zei dat hij niet meer op me rekende en me het beste wenste voor de toekomst. Punt. Je zet een speler niet opzij in een sms’je”, zegt Costa hoofdschuddend. “Je moet eerlijk zijn en het recht in iemand zijn gezicht zeggen. Toen ik dat berichtje kreeg, was ik aan de slag bij de Spaanse ploeg en alleen in mijn kamer. Het was een schok. Mijn ploegmaats geloofden hun ogen niet toen ik hen het berichtje toonde. Ik was boos toen, nu ben ik kalmer. Het berichtje heb ik niet gewist. Als mensen me ervan beschuldigen dat ik lieg, dan kan ik het bewijzen dat ik de waarheid spreek.”

“Geen crimineel”

Costa heeft duidelijk laten verstaan aan Chelsea dat hij weg wil, hij snapt ook niet waarom Chelsea wil dat hij terugkeert, wanneer de trainer hem niet meer nodig heeft. “Ze willen me laten trainen bij de reserven, dan zou ik geen toegang meer hebben tot de kleedkamer van de eerste ploeg en geen contact meer hebben met de jongens, maar ik ben geen crimineel! Na alles wat ik voor de club heb gedaan, voelt dit niet eerlijk om zo behandeld te worden.”

Costa en Conte in betere tijden. Foto: Photo News

Chelsea houdt wel halsstarrig voet bij stuk en beboet haar speler zelfs voor elke week dat hij niet komt opdagen op training. “Ik doe het niet”, houdt ook Costa voet bij stuk. “Ik ben hier niet in de fout, dus als ze mij een boete willen geven, dan moeten ze dat maar doen. Ik wil gerust een jaar in Brazilië blijven (waar Costa nu bij zijn familie is, hij is een tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan, nvdr.) zonder te spelen en zonder betaald te worden door Chelsea. Ik kom toch sterker terug.”

Foto: Photo News

Ondertussen droomt Costa van Atlético Madrid, waarvoor hij al speelde van 2010 tot 2014 en hoopt hij dat de transfer deze maand in orde komt. Daarvoor schuwt hij de gerechtelijke stappen niet en hij wil gerust zijn contract bij Chelsea onbetaald uitzitten. Maar spelen voor de Blues zit er niet meer in. “Ik wacht tot ze me laten gaan”, zegt hij. Nochtans was Costa er ooit heel gelukkig, hij wilde niet vertrekken. “Maar als de coach je niet meer wil, dan moet je weg”, besluit hij.