VIDEO. Zware vechtpartij in Mortsel: terrasstoelen vliegen in het rond, ruit van supportersbus sneuvelt, twee gewonden

Mortsel -

Op het Gemeenteplein in Mortsel is het zondagavond rond 19 uur tot rellen gekomen. “Een bus met Beerschotsupporters die van Lier onderweg was richting Antwerpen, werd aan het Gemeenteplein opgewacht door wat zo goed als zeker Antwerpsupporters waren”, zegt commissaris Johan Wonnink. De bus werd bekogeld met stenen en het kwam tot een enorme vechtpartij. Twee Beerschotsupporters zijn naar het ziekenhuis gevoerd.