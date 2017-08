CLUBNIEUWS. AA Gent zet zwaar in op Jelle Van Damme

Het vertrek van verdediger Rami Gershon zadelt AA Gent op met een acuut probleem. De Buffalo's zetten daarom zwaar in op Jelle Van Damme. En bij Lokeren vielen dan weer twee spelers uit in de wedstrijd tegen Moeskroen. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Gershon naar Maccabi Haifa, Gent snakt naar Van Damme

Verdediger Rami Gershon (29) verlaat AA Gent en tekende voor vijf jaar bij het Israëlische Maccabi Haifa. Door zijn vertrek tellen de Buffalo’s weer een voetbal-Belg minder. En dat laat zich voelen. Om die reden verhuisde Esiti, na de dramatische pass die de nederlaag tegen Antwerp inleidde, in Mechelen van de basis naar de tribune. Waar hij naast Moses Simon zat. “Als wij onvoldoende Belgen in de basis hebben (Dejaegere was de enige, nvdr.), moeten wij Belgen op onze bank zetten”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Zo komen Esiti en Simon in de tribune terecht. Ik had mijn spelers gewaarschuwd dat Europees voetbal een zegen was voor de buitenlanders. Nu zitten we met de gebakken peren.” Vandaar dat AA Gent zwaar inzet op Jelle Van Damme, zaterdag geschorst bij LA Galaxy. Als Belg en linkspoot is hij de geknipte ‘vervanger’ van Gershon’.

Dejaegere moest halfweg de tweede helft trouwens naar de kant met een quadricepsblessure. Nana Asare miste dan weer het duel tegen zijn ex-club wegens ziekte.

Scan voor Söder en De Sutter

Het debuut van de Zweedse aanwinst Robin Söder voor Lokeren duurde zaterdag net geen 40 minuten. De aanvaller greep na een schijnbaar onschuldig duel met een pijnlijke grimas naar de knie en werd vervangen. Ook spits Tom De Sutter verliet zaterdag vroegtijdig het veld met last aan de hamstrings. Beide spelers laten vandaag een scan nemen om de ernst van de blessure in te schatten.