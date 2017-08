John Guidetti (Celta de Vigo) breekt sleutelbeen

Celta de Vigo zal het seizoensbegin zonder aanvaller John Guidetti moeten aansnijden. De Zweedse international heeft zondag in een oefenduel tegen AS Roma zijn rechtersleutelbeen gebroken. Celtatrainer Juan Carlos Unzué verduidelijkte na de 4-1 zege dat zijn spits een zestal weken buiten strijd is.

Voor Celta is het verlies van de 25-jarige Guidetti, een week voor de start van de competitie, een streep door de rekening. Vorig seizoen was hij (alle competities inbegrepen) goed voor negen goals en zeven assists in 42 matchen.

De Zweed mist ook al zeker de WK-kwalificatieduels in Bulgarije (31 augustus) en Wit-Rusland (3 september). Zweden deelt met Frankrijk de leidersplaats in groep A met 13 op 18.