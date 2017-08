Engelse pers strooit met lof naar Lukaku: “Snelheid van een roofdier” (maar Henry en Neville blijven kritisch)

Romelu Lukaku miste zijn Premier League-debuut bij Manchester United niet: de Rode Duivel zette zijn nieuwe ploeg met twee doelpunten op weg naar een duidelijke zege tegen West Ham, de Britse pers is vandaag dan ook vol lof over “het roofdier” Lukaku. Al hadden assistent-bondscoach Thierry Henry en vooral United-legende Gary Neville ook een kritische noot in petto...

The Guardian vraagt zich onder de titel “Romelu Lukaku geeft Manchester United droomstart” af “hoe de eerste competitiewedstrijd van de Mancunians beter had kunnen verlopen: misschien met een goal of twee extra om de superioriteit wat extra in de verf te zetten?” Lukaku krijgt natuurlijk zijn deel van de lof: “De spits verspilde weinig tijd om te tonen waarom hij de duurste aanwinst van zijn nieuwe club is. En op basis van wat hij gisteren liet zien, wordt het een beloftevol seizoen voor de ploeg van José Mourinho.”

“Lukaku bande alle twijfels met de twee doelpunten die de basis legden voor de duidelijkste zege van ManU in het Mourinho-tijdperk. Niet dat de recordtransfer ook maar een béétje plankenkoorts toonde bij zijn succesvolle introductie aan het Old Trafford-publiek. Hij beëindigde een bevredigende namiddag door te wuiven naar het Stretford End (waar de “harde kern” van ManU zit, nvdr.), en hij had zelfs de bal mee naar huis kunnen nemen als Pablo Zabaleta hem met een fantastische tackle zijn hattrick niet had ontzegd.”

Foto: EPA

SPEED!

The Independent gaat zelfs nog verder in zijn lof, en spreekt al over titelambities met de woorden “Lukaku en Pogba rechtvaardigen titeldroom van Mourinho” en “Twee doelpunten voor Lukaku suggereren dat het grootste probleem van Manchester United nu opgelost is.” Over welk probleem heeft de krant het? “Wat doe je als je in een heel seizoen slechts 26 doelpunten scoort in eigen huis? Je haalt een spits van 85 miljoen euro. Voetbal is soms een simpel spelletje, en met de komst van Romelu Lukaku heeft Manchester United het grootste probleem voor Mourinho mogelijk opgelost. De spits stelde de twijfelaars gerust: dat scoringsprobleem komt niet meer terug. Zijn eerste doelpunt was van het soort dat we vorig seizoen niet genoeg zagen van United. Te vaak was hun aanval aarzelend: Zlatan Ibrahimovic was dan misschien wel een uitstekend rolmodel in de kleedkamer, en een matchwinnaar als hij zijn dagje had, maar de Zweed kon de counters van United vertragen, en had de slechte gewoonte om opgelegde kansen te missen. Lukaku presteert regelmatig ook aarzelend, maar hij heeft wél de snelheid die een 35-jarige zijn team niet meer kon bijbrengen.”

“Op basis van één wedstrijd lijkt United nu een brandpunt te hebben dat past in hun spelstijl, die de spelers rond hem kan laten excelleren. Lukaku was briljant tegen West Ham, gaf krachtig leiding aan de aanval en scoorde twee belangrijke doelpunten.” De krant geeft Lukaku dan ook een 9 op 10 voor zijn prestatie tegen West Ham.

Voetbalsite ESPN FC noemt Lukaku de katalysator voor de zege: “De man van 85 miljoen leverde twee doelpunten af bij zijn debuut. Lukaku wordt er soms van beschuldigd enkel te scoren tegen kleine teams. Wel: United had zo iemand nodig. De man die op Goodison Park scoorde tegen mindere tegenstanders moet dezelfde diensten leveren op Old Trafford.” Ook hier is het vooral de snelheid van Lukaku die in het oog sprong: “De kopbal waarmee hij de score verdubbelde deed denken aan Zlatan Ibrahimovic, de man die hij vervangt. De versnelling alvorens hij de score opende deed dat niet. De toevoeging van snelheid geeft dit United een extra wapen.”

Foto: AFP

In de schaduw van Matic

The Telegraph zag dat “Man Utd zijn beste prestatie neerzette sinds het pensioen van Alex Ferguson”. Vooral onder impuls van “een indrukwekkende Nemanja Matic”, maar met Lukaku weet de krant dat de Mancunians “nu een spits hebben die niet te vaak zal missen.” “Dit was een droomdebuut voor de nieuwe nummer 9 van United. Een goede start nemen is altijd erg belangrijk voor dure transfers, en de Belg was onweerstaanbaar. Hij stelde zichzelf bij het eerste doelpunt al met een knal voor aan een uitzinnig Old Trafford, en hij onderstreepte zijn dreiging na rust met een goed genomen kopbal.”

Ook The Daily Mail had vooral oog voor de knalprestatie van Matic, maar Lukaku kreeg ook lof: “Lukaku maakte indruk met zijn sterke loopacties, fysieke aanwezigheid en combinatievermogen. Maar het waren zijn twee goals die met de meeste aandacht gingen lopen. Eerlijk gezegd leek het vooraf al onvermijdelijk dat de Belg de netten zou vinden tegen West Ham, want bij Everton scoorde hij al in 9 van zijn 10 wedstrijden tegen hen. De 24-jarige smoorde groeiende zenuwachtigheid de kiem in door de score te openen, en gaf zijn ploeg vervolgens kostbare ademruimte met een kopbaldoelpunt als een roofdier.”

Foto: AFP

Kritische geluiden

Thierry Henry keek intussen toe in de studio’s van Sky Sports, waar de assistent-bondscoach van de Rode Duivels analist is, en zag ongetwijfeld dat het goed was: “Wat een debuut van zijn carrière bij Manchester United!”. Maar de Fransman had ook een puntje van kritiek op Lukaku: “Hij kwam dicht bij een hattrick, hij scoorde de goals die we van hem verwachten. Maar er zijn aspecten van zijn spel die voor verbetering vatbaar zijn. Balbezit, daar moet hij nog op werken. Hij verloor de bal 18 keer, en dat is toch iets te veel. Maar voor de rest had hij een fantastische start.”

Gary Neville was iets minder lovend: de gewezen United-verdediger liet niet na nogmaals zijn twijfels uit te spreken. “Ik stel me vragen over hem op basis van wat ik hem de afgelopen jaren zag presteren in topwedstrijden. Soms denk ik dat hij niet genoeg deed.”