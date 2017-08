Na haar borstvergroting laat Pommeline opnieuw aan zich sleutelen

Met haar 400cc aan borsten maakte Pommeline op 'Temptation Island' alvast een grote indruk op Merijn, maar de Vlaamse verleidster is van plan nog meer plastisch chirurgische ingrepen te laten uitvoeren. Na een borstvergroting denkt ze er nu ook aan haar billen en lippen te laten opspuiten, dat vertelt ze in een interview in Dag Allemaal.

Naar eigen zeggen is Pommeline al jaren ontevreden over haar billen en lippen. Dat ook Lisa, de ex-vriendin van Merijn, op tv vertelde dat hij nooit voor haar zou vallen omdat ze "een platte kont" heeft, hielp ook al niet echt. Ze slaagde er uiteindelijk toch in hem van haar af te snoepen, maar de onzekerheid bleef dus. En daar wil ze nu wat aan doen.

Op haar negentiende liet ze al haar borsten vergroten. "Minstens even onzeker als over mijn borsten was ik over mijn bips. Die is niet in verhouding met de rest van mijn lichaam. Ik wil m'n billen niet veel breder, maar wel boller. Nu zijn ze te plat", vertelt ze in Dag Allemaal.

Binnenkort worden ze groter gemaakt met lipofilling, alleen heeft ze momenteel te weinig vet om die ingreep te ondergaan. "Tijdens de operatie nemen ze vetweefsel uit je buik en je onderrug, om dat vervolgens onder de bilspieren te injecteren. Eén klein probleempje: ik heb vrijwel geen vet om te verplaatsen. Daarom ben ik nu volop bezig om zo'n drie kilo aan te komen. Niet moeilijk, hoor. Gewoon veel fastfood eten."

De twee ingrepen zouden tussen de 269 euro en 4.500 euro kosten.