Ook Justin Bieber kan al eens een blauwtje lopen

Hij mag dan wel een wereldster van formaat zijn, dat wil daarom niet zeggen dat alle vrouwen zomaar in zwijm vallen voor Justin Bieber (23). Terwijl hij op Instagram aan het scrollen was, kwam hij bij een foto terecht van een vrouw die in een fitnesscentrum werkt. Hij stuurde een bericht waarin hij vroeg wie de mysterieuze dame dan wel mocht zijn, maar kreeg vervolgens het deksel op de neus.

Het kan iedereen wel eens overkomen; je bent op Instagram aan het scrollen en plots stuit je op een foto van iemand die je hart heel eventjes sneller doet slaan. Je bent benieuwd om wie het gaat en gaat vervolgens op zoek naar extra informatie, want wie weet kan het misschien ooit wel iets worden. Dat is exact wat Justin Bieber deed toen hij op de pagina van Fitness on Broughton oog in oog kwam te staan met een mooie jongedame.

Hij besloot prompt een berichtje te sturen naar de fitnessclub met de eenvoudige vraag: "Wie is dat meisje?". Daarna volgde naar verluidt nog een hartjesemoji. Het bleek uiteindelijk om Jessica Gober te gaan, maar daarna volgde slecht nieuws voor Bieber. Ze heeft namelijk al een vriend en bedankte dus vriendelijk voor zijn poging tot contact.

New @bangenergy limited edition purple guava pear energy drinks are here! Trust us, when we say they're AMAZING! Get yours while they're still in stock! UPDATE: This is a employee and no privacy laws were broken!! Een bericht gedeeld door Fitness On Broughton (@fitnessonbroughton) op 9 Aug 2017 om 10:58 PDT

Did this actually just happen... lmao

Justin Bieber just messaged the gym that I work at and asked who I was hahahaha WTF pic.twitter.com/mktcdB1iDP — Jessi (@jessicagober) 9 augustus 2017