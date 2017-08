Enorm containerschip “muurvast”, berging pas vanavond mogelijk

Op de Westerschelde is maandagochtend een enorm containerschip vastgelopen. “Alle verkeer van en naar de Haven van Antwerpen is momenteel stilgelegd”, zegt Annik Dirkx, woordvoerder van de Haven van Antwerpen. Ze noemt de situatie “uitzonderlijk”. Volgens Steve Ceulemans van Port+ zijn er “zeven sleepboten aan het zeulen, maar ze krijgen er geen beweging in. Het schip zit muurvast, we gaan waarschijnlijk tot hoogtij vanavond om 20.50 uur moeten wachten voor we het schip loskrijgen.” Overigens is alle verkeerd nog steeds stilgelegd, aldus nog de woordvoerder van de haven van Antwerpen.

“Momenteel is het tij aan het zakken, hoe verder op de dag hoe moeilijker het gaat worden”, zegt Steve Ceulemans van Port +, een bedrijf dat informatie verschaft over de Haven van Antwerpen verschaft. “Momenteel zijn er zeven boten aan het zeulen, maar ze krijgen er geen beweging in, het schip zit muurvast. Het ziet ernaar uit dat we gaan moeten wachten tot hoogtij vanavond, om 20.50 uur.”

“Dit is een relatief dramatische situatie, de hinder gaat enorm zijn, die is nu al voelbaar. Een cruiseschip heeft rechtsomkeer moeten maken. In totaal zijn er zeker drie schepen richting zee moeten gaan”, aldus nog Ceulemans.

Volgend hoogtij

Ook de woordvoerder van de Nederlandse Rijkswaterstaat bevestigt aan onze redactie dat de berging hoogstwaarschijnlijk pas vanavond gaat gebeuren. “We bekijken momenteel of we het verkeer kunnen reguleren, maar het schip ligt er bijzonder ongelukkig. Dit is een kleine ramp voor de haven van Antwerpen, we begrijpen de economische belangen, maar de veiligheid staat voorop”, aldus de woordvoerder van de Rijkswaterstaat.

Wat is er gebeurd?

Omstreeks 7 uur deze ochtend is de CSCL Jupiter, met bestemming Hamburg door een storing aan het roermechanisme aan de grond gegaan. “Het is aan de grond gegaan, tegen de dijk, met een snelheid van 13 knopen, dat is vrij snel”, zegt Steve Ceulemans. “Het is niet duidelijk hoe groot de schade is aan het schip. Er is een ‘salvage master’ (persoon verantwoordelijk voor het opmeten van de schade voor een berging plaats kan vinden) aan boord gegaan om te kijken hoe groot de schade is.”

Momenteel zijn zeven sleepboten druk aan het werk om de boot los te krijgen, maar er komt geen beweging in omdat het tij al te veel gezakt is. Het volgende hoogtij is pas om 20.50 uur vanavond.