Een dagje naar zee? Dat is dan drie uur in de file staan vandaag

Door een ongeval in Nevele is het tot drie uur lang aanschuiven tussen Brussel en de plaats van het ongeval. De weg werd er ondertussen vrijgemaakt, maar de hinder kan nog zeker tot na de middag duren. Wie nog moet vertrekken naar de kust, wordt aangeraden de trein te nemen.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum kan je Nevele de komende uren maar beter mijden, aangezien het nog zeker tot na de middag zal duren vooraleer de file er voorbij zal zijn. Een ongeval zorgde er voor heel wat verkeershinder die ook na het vrijmaken van de weg nog even zal blijven aanhouden.

Wie vanuit Gent moet vertrekken, is sneller door om te rijden via Kortrijk en Brugge, zo klinkt het. En hoewel er ook lichte vertragingen genoteerd worden op de expressweg vanuit Antwerpen, is ook dat een alternatief. Toch zegt het Verkeerscentrum rekening te houden met een reistijd van zo’n twee uur en raadt het aan met het openbaar vervoer naar de kust te trekken.