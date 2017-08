Geflopte Fyra-treinen gaan in Italië rijden

Brussel - De Fyra, de geflopte hogesnelheidstrein die normaal tussen Nederland en België moest sporen, zal in Italië rondrijden. De Italiaanse spoorwegmaatschappij Trenitalia heeft de treinstellen gekocht. Dat melden gespecialiseerde spoorsites.

Trenitalia kocht van maker AnsaldoBreda - intussen overgenomen door Hitachi - 17 van de 19 treinen die oorspronkelijk waren bedoeld om in te zetten bij de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS, aldus de gespecialiseerde websites. De treinen zullen worden ingezet tussen Puglia, Rome en Napels. Bij Trenitalia en Hitachi was niemand bereikbaar voor commentaar.

De eerste Fyra reed in 2012 tussen Nederland en België, maar kampte al meteen met technische problemen. Uiteindelijk mocht de trein in 2013 niet meer rijden wegens de vele mankementen. België en Nederland verbraken het contract, met maandenlang getouwtrek tot gevolg over wie moet opdraaien voor de financiële gevolgen.