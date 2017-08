Bondsparket vraagt twee speeldagen schorsing voor Maël Lépicier (Roeselare)

Brussel - KSV Roeselare moet het de komende twee speeldagen in de Proximus League (1B) - op het veld van SK Lierse (18/08) en thuis tegen Beerschot Wilrijk (01/09) - mogelijk zonder Maël Lépicier zien te rooien. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing gevraagd voor Lépicier, die afgelopen weekend rechtstreeks uitgesloten werd.

In de blessuretijd van de zaterdag afgewerkte thuiswedstrijd (3-1) tegen OH Leuven werd de Congolese verdediger van de West-Vlamingen door scheidsrechter Ken Vermeire met rood van het veld gestuurd na een drieste tackle met gestrekt been. “De brutale fout met gevaar voor de fysieke integriteit” verdient volgens het Bondsparket twee speeldagen schorsing. Lépicier riskeert ook een boete van 200 euro.

Indien Roeselare, dat na twee speeldagen nog het maximum van zes punten heeft, de sanctie niet aanvaardt, moet de club zich dinsdagmiddag met Lépicier verantwoorden voor de Geschillencommissie van de KBVB.