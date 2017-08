Dure twee minuten voor Ronaldo? Deze fikse schorsing hangt hem boven het hoofd na rode kaart

Real Madrid won zondag de heenwedstrijd in de Spaanse Supercup met 1-3 op het veld van rivaal Barcelona. Cristiano Ronaldo tekende met een briljant schot voor het tweede doelpunt en kreeg geel voor het uitrekken van zijn shirt. Een minuut later oordeelde de scheidsrechter dat de Portugees te makkelijk neerging in de zestien en stuurde CR7 met zijn tweede gele kaart van het veld. Een schorsing van één wedstrijd? Niet dus...

Nadat Ricardo De Burgos Bengoetxea Ronaldo zijn tweede gele kaart onder de neus had geduwd, deelde de Portugees zelf een duw uit. "Toen ik de speler rood gaf, gaf hij mij een lichte duw uit onvrede met mijn beslissing", noteerde de scheidsrechter na afloop in zijn verslag.

Marca snorde meteen de regels van het Spaanse voetbal op en kwam met Arikel 96 op de proppen in zijn maandageditie. Daarin staat dat elk contact met een scheidsrechter resulteert in een schorsing vier tot twaalf wedstrijden. Mogelijk is Ronaldo dus lange tijd buiten strijd, ook al lijkt zijn duw niet te zullen resulteren in de maximumstraf.