Deze legendarische goal van Bergkamp is verkozen tot mooiste ooit in de Premier League

De legendarische goal van Dennis Bergkamp is de mooiste ooit in de Premier League. De Nederlander scoorde de briljante treffer voor Arsenal tegen Newcastle United in 2002 en kreeg 31 procent van de stemmen van de lezers van de BBC. Het kanonschot van Tony Yeboah uit 1995 was goed voor plek twee (29 procent), gevolgd door de omhaal van Wayne Rooney tegen Manchester City in 2011 (22 procent). De verkiezing van mooiste doelpunt werd gehouden in het kader van 25 jaar Premier League.

De goal van Yeboah:

En die van Rooney: