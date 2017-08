Deze Backstreet Boys song bevat een sample van scheet. U leest het goed: een echte scheet, als in flatulentie

Indien u geen fan bent van The Backstreet Boys kan u met een gerust hart stellen: het is schijtmuziek. In een interview met Billboard heeft AJ McLean verteld hoe producer Max Martin voor ‘The Call’ op hun vierde studioplaat en scheet van Howie Dorough samplede.

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van hun debuutplaat heeft Backstreet Boy AJ McLean een paar (ahum) sappige details gedeeld over het maken van de plaat. In een interview met Billboard vertelde de Backstreet Boy hoe collega-boy tijdens een studiosessie mogelijk iets te hard zijn best deed.

Howie deed iets te hard zijn best en liet een scheet tijdens de opnames van ‘The Call’. Foto: BELGAIMAGE

“We zaten in de studio om ‘The Call’ op te nemen. Howie zat in de ‘vocal booth’ terwijl wij de ‘breakdown’ aan het zingen waren (neuriet het nummer). Max (de producer) gaf Howie de harmonie die hij moest zingen en ik denk dat hij er zoveel lucht en kracht achter zette dat hij tijdens de opname een scheet liet vliegen.”

Hilariteit alom uiteraard maar wat Howie en de andere Backstreet Boys later doorkregen is dat de scheet van Howie perfect op de beat én in de juiste toon was (B mol mineur voor wie het interesseert). Producer Max Martin samplede de scheet, haalde die een paar octaven naar beneden, filterde de hoge tonen eruit, wat compressie: et voila! ”De scheet van Howie werd een instrument en staat ‘on the record’ voor de rest van ons leven”, klonk het nog.

Of je nu fan bent van The Backstreet Boys of niet: een scheet laten in de juiste toon én op de beat is sterk, dat leer je niet op het conservatorium.