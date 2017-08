Pro League wil “zo snel mogelijk” komaf maken met blunderende videorefs: “Vergissingen zijn onaanvaardbaar”

Brussel - Pierre François, de CEO van de Pro League, roept scheidsrechtersbaas Johan Verbist op de blunders met de Video Assistant Referee (VAR) in de Jupiler Pro League “zo snel mogelijk” en “kordaat” aan te pakken. “De clubs hebben geld op tafel gelegd en willen iets terugkrijgen voor de geleverde investeringen”, zei François maandag.

Na de gemiste strafschop in de competitiewedstrijd van vrijdag tussen Zulte Waregem en Club Brugge (1-2) was de maat vol voor de profclubs. Bij een 1-2 stand tikte Brandon Mechele in de 75e minuut Peter Olayinka aan tegen de voet. Essevee wilde een strafschop, maar scheidsrechter Lawrence Visser wuifde het appel weg. Nochtans had Visser in het Regenboogstadion de hulp van videoref Yves Marchand.

De Pro League verwijst ook naar een niet-gefloten penalty in Eupen-Zulte Waregem op de eerste speeldag en de “onnodige tussenkomst” in Moeskroen-Charleroi op de tweede speeldag. De niet-gefloten strafschop aan de Gaverbeek deed de emmer overlopen. Pierre François heeft zondag in een mail aan Verbist gevraagd de gepaste maatregelen te nemen. “Vergissingen van de videoref zoals vrijdag in Zulte Waregem-Club Brugge zijn onaanvaardbaar en te vermijden”, aldus François.