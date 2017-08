Veel dames hebben er last van, maar wat is porexia?

Sta je dagelijks voor de spiegel om de grootte van je poriën te inspecteren? Je bent niet alleen. Veel dames zijn erdoor geobsedeerd en nu hebben huidspecialisten met ‘porexia’ een term voor de gewoonte uitgevonden.

“De schoonheidsindustrie dringt ons steeds vaker een irreëel beeld op van een gelaat met kleine poriën, maar de grootte ervan is voor een deel genetisch bepaald. Je kunt er dus eigenlijk niet veel aan veranderen”, schrijft de Australische dermatologe Natasha Cook op haar gelijknamige blog.

Toch geeft ze een paar eenvoudige tips om de grootte van de poriën niet te doen toenemen. Zo raadt ze aan om eventuele puistjes niet uit te knijpen en weg te blijven uit de zon. Beide zaken kunnen de huid beschadigen met grotere poriën als gevolg.

Je kunt ook op zoek gaan naar serums met vitamine A, B en C. “Vitamines B en C herstellen het collageengehalte van de huid, waardoor de poriën strakker worden en dus kleiner ogen. Vitamine A helpt dan weer om de huid goed te peelen. Mijd scrubs met microkralen. De kralen zijn te groot om in de poriën terecht te komen en kunnen de epidermale barrière van de huid aantasten, wat tot irritatie kan leiden.

In plaats daarvan ga je volgens de dermatologe beter voor huidverzorgingsproducten met melk- en salicylzuur. “Deze zullen dodelijke huidcellen verwijderen waardoor de kans op verstopte, vergrote poriën vermindert. Deze middelen regelen ook het metabolisme van de huid en bevorderen de aanmaak van nieuwe huidcellen die je een jeugdige look bezorgen.”