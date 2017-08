GERUCHTEN. Monsterbod voor Hazard, PSG heeft nog lading miljoenen over, Real Madrid-ster via achterpoortje weg?

Nog iets meer dan twee weken en dan sluit de zomertransfermarkt 2017 officieel zijn deuren. Nog niet alle clubs zijn tevreden met de samenstelling van hun huidige team en dus doen er nog steeds heel wat geruchten de ronde.

Actief Chelsea

Het was niet bepaald de beste competitiestart van Chelsea aangezien de Blues met 2-3 onderuit gingen tegen Burnley. Coach Antonio Conte vraagt al weken extra versterkingen om een seizoen met Champions League te kunnen aanvatten op volle sterkte. Een van die nieuwe namen zou Alex Oxlade-Chamberlain moeten worden. Volgens de Evening Standard is Chelsea bereid 38 miljoen euro op tafel te leggen voor de 23-jarige Arsenal-speler, die volgend seizoen einde contract is bij de Gunners en niet van plan is te verlengen.

Nog een nieuwe naam die genoemd werd op Stamford Bridge is die van Ivan Perisic. De Kroaat (ex-Club Brugge) werd deze zomer ook al gelinkt aan Man United en Barcelona, maar Inter wil enkel verkopen voor meer dan 50 miljoen. Bovendien staat Perisic op het punt een nieuw contract te tekenen in Milaan: tot 2021 en met een jaarloon van 5 miljoen. The Mirror meldt echter dat Chelsea een laat bod voorbereid voor Perisic.

Dezelfde bron meldt ook dat Chelsea in duel wil gaan met Liverpool voor Virgil Van Dijk. De Nederlandse verdediger wil deze zomer absoluut weg bij Southampton en is volgens de Blues 55 miljoen waard. Van Dijk diende volgens The Mirror vorige week een transferverzoek in bij de Saints.

Barcelona wil... Hazard

Barcelona gaf maandag 40 van de 220 miljoen van Neymar uit aan Paulinho maar is nog lang niet klaar deze zomer. De Blaugrana zouden nog altijd maar wat graag Philippe Coutinho wegkopen bij Liverpool en Ousmane Dembélé bij Borussia Dortmund. Die eerste diende een transferverzoek in, die tweede is voor onbepaalde tijd geschorst door zijn club. Maar volgens Diario Gol staat ook Eden Hazard op de radar van Barça, dat liefst 120 miljoen veil zou hebben voor de Rode Duivel van Chelsea. Bovendien zou Barça de gewilde Sergi Roberto kunnen betrekken in een potentiële deal.

Lorenzo Insigne. Foto: Photo News

Over Coutinho gesproken, als we The Mirror mogen geloven heeft Liverpool al een tijdje een vervanger voor de Braziliaan op het oog. Jürgen Klopp zou namelijk fan zijn van Lorenzo Insigne. De Reds zouden liefst 71 miljoen op tafel willen leggen voor de ploegmaat van Dries Mertens bij Napoli. Al wil Liverpool het liefst van al gewoon dat Coutinho niet vertrekt.

Daar is Tottenham!

Het heeft lang geduurd deze zomer maar Tottenham schiet eindelijk in actie op de transfermarkt. De Spurs zouden vorige week een bod van 38,5 miljoen gedaan hebben op Ajax-verdediger Davinson Sanchez. De Amsterdammers willen hun parel liever niet verkopen, maar volgens De Telegraaf tonen nu ook Chelsea en Real Madrid interesse in de Colombiaan.

Tottenham zou volgens Plaza Deportiva ook een eerste officieel bod uitgebracht hebben voor Joao Cancelo. De Portugees van Valencia moet de nieuwe rechtsback worden in Londen en kan ook rekenen op interesse van Juventus. Het bod van 22 miljoen van de Spurs werd echter geweigerd door Los Che. Ondertussen gaat Tottenham ook met Juve in duel voor Keita Baldé van Lazio. De winger wil er weg en weigerde eerder al aanbiedingen van onder andere Milan, Inter en Everton. Kostprijs: 30 miljoen.

De Spurs wedden echter niet in op één paard als op aankomt op een nieuwe aanvallende winger. Volgens Tuttomercatoweb wil Tottenham een tweede bod doen voor Anthony Martial nadat Man United een eerste bod voor de Fransman, die ook op de radar van AS Roma staat, afwees. Nog een naam die wordt genoemd, is die van Ross Barkley. De Everton-speler moet zo’n 28 miljoen euro kosten en kan ook op interesse rekenen van Chelsea.

Kylian Mbappé (links) en Fabinho. Foto: Photo News

PSG duwt door voor Mbappé en Fabinho

Even terug naar Juventus. De Oude Dame is al langer op zoek naar een nieuwe rechtsachter, na het vertrek van Dani Alves en ondanks de komst van Mattia De Sciglio. Cancelo is een optie maar hun voorkeur is Leonardo Spinazzola. Die werd voor twee jaar verhuurd aan Atalanta maar Juve wil hem nu wel terug. “Zijn vertrek was van bij de zomer een realiteit”, liet Atalanta-coach Gasperini optekenen. Ondertussen zou Juve volgens de Rai een akkoord hebben met PSG voor een transfer ter waarde van 25 miljoen euro voor Blaise Matuidi.

Nee, 222 miljoen voor Neymar is nog niet voldoende voor PSG. De Franse topclub wil namelijk nog twee keer fors uithalen op de transfermarkt. Het mogelijk vertrek van Matuidi is namelijk gelinkt aan de mogelijke komst van Fabinho. De Braziliaan zou weg willen bij Monaco en PSG hoopt hem te verleiden, net als zijn ploegmaat Kylian Mbappé. Die zou dan wel meer moeten kosten dan Neymar, aldus The Times. Eerder was er sprake van bedragen tussen 160 en 180 miljoen voor de 18-jarige Fransman.

Ondertussen heeft PSG ook zijn oog laten vallen op Jan Oblak. Om de Atlético-doelman, die een uitkoopclausule van 100 miljoen heeft, richting Parijs te halen zou PSG bereid zijn Javier Pastore richting Madrid te sturen, aldus The Sun. Al zou Antoine Griezmann in dat geval wel willen vertrekken bij Atlético. PSG verhuurde intussen Jesé aan Stoke City.

Marco Asensio (links) Foto: REUTERS

Het gevaar Asensio

Marco Asensio maakt het mooie weer bij Real Madrid en is stilaan één van de sterspelers aan het worden bij Los Blancos. De Spanjaard heeft echter een uitkoopclausule van ‘amper’ 80 miljoen, behoorlijk interessant voor heel wat topclubs waaronder Man United, Liverpool, Barcelona en Arsenal. Vooral die twee laatste clubs zouden serieus nadenken over een move voor Asensio, aldus The Mirror. De vraag is echter of Asensio akkoord zal gaan met dergelijke transfer.

Arsenal heeft ook een tweede optie op het oog, vooral in het geval dat Alexis Sanchez de club zou verlaten. Dat is Riyad Mahrez. Leicester City wil zijn Algerijn echter niet verkopen voor minder dan 55 miljoen en weigerde eerder al verschillende aanbiedingen van AS Roma. Ook Inter zou geïnteresseerd zijn in Mahrez, die weg wil bij de Foxes.

Over Inter gesproken, de Nerazzurri kijken naar Man City om de defensie serieus te versterken. Inter zou volgens Tuttosport en Corriere dello Sport namelijk zijn zinnen gezet hebben op huurovereenkomsten voor Eliaquim Mangala en Nicolas Otamendi. Die eerste werd vorig seizoen al uitgeleend aan Valencia, Otamendi speelt regelmatig mee bij de Citizens.

Tot slot, nieuws uit Milaan en Firenze. Fiorentina zou dicht staan bij de transfer van Giovanni Simeone, de zoon van Atlético-coach Diego Simeone. De 22-jarige aanvaller zou 18 miljoen kosten. Ondertussen staat Fiorentina-aanvaller Nikola Kalinic dicht bij een transfer ter waarde van 25 miljoen naar Milan, waar Carlos Bacca gaat vertrekken. Na Marseille en Sevilla toont nu ook Villarreal interesse in de voormalige aanvaller van Club Brugge.