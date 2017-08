Herbekijk hier hoe Lierse in extremis punt afdwong tegen Beerschot en Roeselare en Cercle Brugge op kop bleven

SK Lierse en Beerschot Wilrijk sloten zondag op ‘t Lisp de tweede speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) af met een spectaculair 2-2 gelijkspel.

Clubvedette Hernan Losada trof voor de bezoekers twee keer raak in de eerste helft. Na zijn eerste doelpunt, die vanaf de penaltystip gescoord werd, gingen de poppetjes even aan het dansen. De wedstrijd werd vijf minuten stilgelegd nadat er supporters met projectielen naar elkaar hadden gegooid, maar kon zonder problemen voortgezet worden. Losada rondde vijf minuten voor het einde van de eerste helft een snelle counter af. Op slag van rust zorgde Pierre Bourdin voor de aansluitingstreffer. Beerschot Wilrijk leek in de tweede helft op weg naar zijn tweede competitiezege, maar in de slotminuten bezorgde invaller Nico Binst de Pallieters alsnog een punt in de beladen streekderby.

Na twee speeldagen behouden Roeselare en Cercle Brugge het maximum van zes punten in de Proximus League. Vrijdag al hield het ambitieuze Cercle Brugge na een 2-0 zege tegen Union de punten thuis. Een dag later plezierde ook Roeselare het thuispubliek door met 3-1 te winnen tegen OH Leuven. Westerlo wacht na een draw tegen Tubeke (1-1) nog steeds op zijn eerste overwinning in de Proximus League.

