Beerschot-fan getuigt: “We vroegen chauffeur om deuren van bus te openen, anders zouden er doden vallen”

Mortsel - Een Beerschot-fan heeft getuigd over wat zich zondagavond in Mortsel heeft afgespeeld. Supporters van Beerschot-Wilrijk werden daar aangevallen door hooligans met bivakmutsen. “We hebben de chauffeur gevraagd om de deuren van onze bus te openen, anders zouden er doden vallen”, zegt Kimberly Verelst aan VTM Nieuws.

De feiten speelden zich zondagavond rond 19 uur af op het Gemeenteplein in Mortsel. Een bus met Beerschotfans, die onderweg was richting Antwerpen na de wedstrijd in Lier, werd er opgewacht door tientallen hooligans met bivakmutsen. “Zo goed als zeker Antwerpsupporters”, aldus commissaris Johan Wonnink.

“Ze zijn als zotten naar onze bus gelopen”, zegt Kimberly Verelst, een fan van Beerschot-Wilrijk die op de bus zat. “De hooligans begonnen meteen met bakstenen en lege flesjes bier naar onze bus te gooien. We hebben de chauffeur toen gevraagd om de deuren van de bus te openen, anders zouden er doden vallen.”

Zodra de fans van de bus waren, kwam het tot een enorme vechtpartij. Twee Beerschotfans kregen zware klappen en moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. “Vlak voor onze bus lag iemand op de grond, helemaal onder het bloed”, aldus Verelst.

