Moeder uit Nederland gezet, kinderen (11 en 12) blijven alleen achter

Howick en Lili blijven alleen achter in Nederland na de uitzetting van hun moeder. Foto: Defence for Children

Politiek, hulporganisaties, de Kinderombudsman, de burgemeester en een mensenrechtenadvocaat: velen zetten vraagtekens bij de uitzetting maandag van een vrouw naar Armenië terwijl haar kinderen in Nederland achterblijven. In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd. Defence for Children noemt de uitzetting afschuwelijk. Kinderombudsman Margrite Kalverboer overweegt stappen, want “een enigszins beschaafd land doet dit niet”. Mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom stelt dat de uitzetting in strijd is met het internationale verdrag voor de rechten van het kind.

De Armeense moeder, Armina Hambartsjumian, werd vanmorgen om 8 uur op het vliegtuig gezet richting Armenië. Zonder haar twee kinderen Howick (12) en Lili (11).

Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort zegt dat hij er tot het laatste moment voor heeft gestreden om de moeder samen met haar kinderen Howick (12) en Lili t(11) e laten vertrekken. Hij weet niet waar de twee kinderen nu zijn. Als ze gevonden worden, vallen zij volgens hem onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Ze zouden logeren op een adres dat de moeder, die in een uitzetcentrum zat, niet wilde prijsgeven.

Honderden mensen, onder wie veel klasgenootjes van Howick (12) en Lili (11), hebben de afgelopen dagen actie gevoerd. De demonstranten hoopten dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie gebruik zou maken van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid en de kinderen en hun moeder alsnog een verblijfsvergunning zou geven. Die hoop bleek ijdel.

Howick en Lili zijn in Rusland geboren en negen jaar geleden naar Nederland gekomen.

De moeder is nu via Parijs onderweg naar Armenië. “Ik kan me niet herinneren ooit eerder te hebben gezien dat de kinderen alleen achtergelaten worden”, aldus advocaat Eikelboom. “Onbehoorlijk” noemt hij het handelen van de bewindsman.

SP-fractieleider Emile Roemer spreekt van “de grens van onmenselijkheid”. D66 en ChristenUnie willen dat gezinnen als dat van Howick en Lili niet langer zo streng worden gehouden aan de eis dat ze aan terugkeer naar hun land van herkomst meewerken als de afgelopen jaren gebeurde. Door dat strenge beleid mochten maar heel weinig in Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers hier blijven. Christen-democraten (CDA) en rechtsliberalen (VVD) voelen niets voor versoepeling.

Opvang

Howick en Lili zijn nog in Nederland. Het is niet bekend waar de kinderen zijn. „Ook wij weten het niet. Ze zitten op een logeeradres, maar niemand in de directe omgeving weet waar ze zijn”, aldus een woordvoerster van Defence for Children. Als het lukt om contact met de kinderen te krijgen, willen juristen van de organisatie gaan bekijken hoe ze de jongen het meisje en hun moeder kunnen helpen.

De kinderen komen niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat het gezin in het verleden niet zou hebben meegewerkt aan vertrek uit Nederland. Daardoor voldoet het niet aan de voorwaarden voor een pardon.

De moeder zal in Armenië worden opgevangen door mensen van een kerk.