Man wint enorme jackpot in Las Vegas: “Ik heb al veel gezien, maar nooit iets als dit”

Een man uit de Amerikaanse staat Californië heeft dinsdagavond een enorme jackpot gewonnen tijdens zijn vakantie in Las Vegas. De gelukkige winnaar ging naar huis met maar liefst 11,8 miljoen dollar.

Rodolfo T. waagde zijn kans terwijl hij op vakantie was in het Fremont Hotel & Casino in Las Vegas. Hij was aan het spelen op de slotmachines toen hij plots de grote jackpot won. Zo schrijft Las Vegas Review Journal.

Volgens de manager van het casino gaat het om een van de grootste winsten ooit. “In de zestigjarige geschiedenis van Fremont in Las Vegas zijn er al duizenden jackpots gewonnen, maar nog geen enkele zoals deze”, aldus Jim Sullivan.

Toch is de winst van Rodolfo niet de allergrootste. Het recordbedrag bij zo’n slotmachine werd gewonnen in 2003. Toen mocht de winnaar maar liefst 39,7 miljoen dollar mee naar huis nemen uit het Excalibur Hotel Casino in Las Vegas.