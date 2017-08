Politie waarschuwt voor nieuw fenomeen op Lokerse Feesten: "U krijgt klappen en wordt bestolen"

Lokeren -

De Lokerse Feesten zijn dit jaar opvallend rustig verlopen, op het vlak van veiligheid dan. Weinig incidenten, op wat dronkelappen na. En ook de minderjarigen hebben zich beter gedragen in vergelijking met vorig jaar. Van de 140.000 feestvierders in totaal moesten er maar vijftig een nachtje in de cel doorbrengen. De politie waarschuwt wel voor een nieuw fenomeen. Doe beter niet mee aan een moshpit. Het is gevaarlijk, en de kans is groot dat je tijdens de moshpit bestolen wordt. Zo vielen er verschillende slachtoffers tijdens de metaldag.