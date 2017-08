Forfait van Federer en Murray brengt Nadal voor het eerst in drie jaar terug op nummer één

Op maandag 21 augustus zal Rafael Nadal voor het eerst sinds 6 juli 2014 opnieuw de nummer één zijn in het mannentennis. De Spanjaard, die dit jaar een spectaculaire comeback maakte na veel blessureleed, neemt dan de koppositie van de wereldranglijst over van Andy Murray.

De één zijn dood is de ander zijn brood. Op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati geen Andy Murray (ATP-1) en Roger Federer (ATP-3) deze week. Murray sukkelt nog altijd met de heupblessure die hij vorige maand opliep op Wimbledon. Roger Federer is out met een rugblessure die hij zondag opliep tijdens de finale in Montréal (lees meer). En dus volstaat het voor Rafael Nadal (ATP-2) om simpelweg op de dagen voor zijn eerste ronde wedstrijd in Cincinnati om de koppositie in het mannentennis te veroveren.

Het zal voor de 31-jarige Nadal de eerste keer sinds 6 juli 2014 zijn dat hij de eerste plaats op de ATP-wereldranglijst zal bezetten. De eerste keer deed hij dat al op 22-jarige leeftijd op 18 augustus 2008. Tussen die eerste en laatste keer stond hij in totaal 141 weken op nummer één.

De voorbije jaren was hij, omwille van veel blessureleed en de dominantie van Djokovic en Murray, weggezakt op de wereldranglijst. Om dit seizoen ijzersterk terug te keren. Nadal speelt in 2017 opnieuw zijn allerbeste tennis en dat leverde hem onder meer zijn tiende titel op Roland Garros op. Hij won ook de toernooien van Monaco en Barcelona en stond in de finale van de Australian Open.

Het toernooi van Cincinnati is de laatste grote test voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

Volg hier alle tenniswedstrijden LIVE.