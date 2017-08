Discussie over naam van winkelketen: zo spreek je Primark écht uit

Hoe spreek je de naam van winkelketen ‘Primark’ uit? Op het internet is er een discussie rond uitgebarsten. Maar wie heeft er nu gelijk? Primark zelf zet de puntjes op de i.

“Is er iets meer irritant dan mensen die ‘Primark’ uitspreken als ‘priemark’?”, vroeg een Twittergebruiker zich begin vorige maand af. Ze kreeg meteen heel wat bijval. Blijkbaar wordt vooral in Schotland ‘priemark’ gezegd als het over de winkelketen gaat. Anderen zeggen dan weer dat de naam van de winkel moet uitgesproken worden als ‘praimark’.

Is there anything more irritating than people pronouncing Primark as 'Preemark' though — Steph (Nourish ME) (@stephhartley4) July 1, 2017

De voorbije weken ging de discussie verder. “Priemark in plaats van praimark zeggen is in mijn ogen onaanvaardbaar”, zegt een Twittergebruiker. Of ook: “Mijn moeder zegt praimark in plaats van priemark...Ik denk dat ik geadopteerd ben.”

@velvetgh0st saying it like preemark Instead of primark is unacceptable in my eyes — ciara (@xciaraburnsx) July 12, 2017

my mum says primeark instead of preemark, I think I'm adopted — michael (@kickthetradgedy) August 12, 2017

Intussen mengden ook voormalige medewerkers van de winkelketen zich in de discussie. Volgens hen wordt Primark uitgesproken als priemark.

Can also confirm as a former employee it's preemark — DespicableCams (@Cammieking94) June 22, 2017

Maar klopt dat ook wel? De winkelketen zelf kwam maandag met het verlossende antwoord. Al pakt Primark het, op z’n website, wel diplomatisch aan door niet te zeggen of het ene of het andere echt fout is, maar door te zeggen wat ze zelf graag gebruiken. En dat is de uitspraak... praimark.

Ook de meerderheid van de gebruikers van website Ladbible denkt er zo over: