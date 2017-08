Chelsea geeft Diego Costa monsterboete en wijst aanvaller op zijn plichten

Het zit er bovenarms op tussen Chelsea en zijn aanvaller Diego Costa. De Spaanse goalgetter is overbodig bij de Londense topclub en weigert te komen trainen. Tot groot ongenoegen van de Blues, die hem maandag nog eens op zijn plichten hebben gewezen.

Costa lag mee aan de basis van de landstitel vorig seizoen van Chelsea met maar liefst 20 goals voor de Blues, maar speelde sinds mei al geen match meer voor het team van Courtois, Hazard en Batshuayi. Vooral zijn relatie met Chelsea-coach Antonio Conte kreeg een flinke knauw, met als hoogtepunt een berichtje van de Italiaan met de mededeling dat zijn carrière er bij Chelsea opzat.

Costa had eigenlijk vier weken geleden op maandag 17 juli terug op training moeten verschijnen, maar stuurde zijn kat. Hij koos ervoor om in zijn thuisland Brazilië te blijven in plaats van naar Londen af te zakken. Dat leverde hem al een fikse boete van 330.000 euro op. Ongeveer twee weken loon voor Costa. Maar die is niet onder de indruk. “Als het moet, blijf ik in Brazilië. Desnoods een héél jaar, zonder te voetballen. Zelfs als Chelsea me een volledig jaar boetes blijft geven en mijn salaris niet uitbetaalt”, klonk het fors in een stevig interview in de Daily Mail. Een greep uit de uitspraken illustreren de moeilijke scheiding: “Chelsea behandelt mij als een crimineel”, “Conte stuurde mij een berichtje dat mijn carrière bij Chelsea erop zat” en “Conte is een goede coach, maar hij mist charisma” (lees het volledige interview hier).

Volgens Sky Sports heeft Chelsea maandag opnieuw aan Diego Costa laten weten dat ze van hem verwachten dat hij zijn contract respecteert. Dat wil zeggen: terugkeren naar de training, fit worden en selecteerbaar zijn. Maar of dat er ooit van zal komen...

Ondertussen droomt Costa van Atlético Madrid, waarvoor hij al speelde van 2010 tot 2014 en hoopt hij dat de transfer deze maand in orde komt. Daarvoor schuwt hij de gerechtelijke stappen nie