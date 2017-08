Wagen rijdt doelbewust in op terras van pizzeria: meisje (13) overleden, 12 gewonden

Een 32-jarige man is maandagavond doelbewust met zijn auto ingereden op een pizzeria in de Franse gemeente Sept-Sorts. Daarbij is een meisje van 13 jaar om het leven gekomen en raakten 12 mensen gewond.

Rond 21 uur maandagavond reed de 32-jarige man met zijn grijze BMW opzettelijk in op op de mensen die op het terras van het restaurant aan het eten waren. De schade is aanzienlijk. Een 13-jarig meisje kwam om het leven, vier mensen raakten zwaargewond en acht mensen kwamen er met lichte verwondingen van af.

De dader kon opgepakt worden door de toegesnelde politie. Hij gaf een verwarde indruk en zei aan de agenten dat hij zelfmoord wilde plegen en dat hij wapens in zijn auto had liggen. Het zou dus niet gaan om een terreurdaad, bevestigt Pierre-Henry Brandet, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De dader is niet bekend bij de hulpdiensten.

Sept-Sorts ligt in Seine-et-Marne, niet ver van de Franse hoofdstad Parijs. Het is een dorp waar 450 mensen wonen.

Wie met zelfmoordgedachten worstelt kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.