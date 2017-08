Deze paaldanseres wou vuurspuwen voor haar vriendinnen, maar maakte een vreselijke fout

Een Noord-Ierse paaldanseres met een specialisatie in vuurspuwen is onlangs het slachtoffer geworden van een verschrikkelijk ongeval. Jo Robinson (38) wou een demonstratie geven aan enkele jongedames toen ze een grote fout maakte. Met alle gruwelijke gevolgen van dien.

De moeder van drie kinderen was op het moment van de feiten in het Amerikaanse Chicago. Daar moest ze zetelen als jurylid voor een danswedstrijd. Na de competitie vroegen enkele jongedames haar om advies omdat ze zelf ook wilden leren vuurspuwen.

Jo Robinson waarschuwde hen eerst voor de gevaren van onder meer de weersomstandigheden. Zo mag je nooit vuurspuwen als het waait of nat is. Nadien leerde ze hen hoe ze brandstof uit hun mond moesten spuwen met gebruik van water.

Cruciale fout

Maar toen ze verderging met haar demonstratie, maakte ze een cruciale fout. Ze deed per ongeluk lampolie in haar mond in plaats van paraffine. Toen ze de toorts bij haar gezicht hield, ontbrandde de olie onmiddellijk in haar mond. Daardoor veranderde de bovenste helft van haar lichaam in een fractie van een seconde in een enorme vuurbal.

“Ik weet niet of ik meteen doorhad dat ik in brand stond”, zegt Jo. “Maar plots voelde ik een enorme hitte. Ik liet me meteen vallen en rolde over de grond om het vuur te doven. Ik was best nog kalm, maar de meisjes schreeuwden het uit.”

Uiteindelijk stond ze maar drie tot vier seconden in brand, maar de schade was aanzienlijk. Haar gezicht, haar ogen, haar keel, haar borst, haar handen en haar longen waren verbrand. Omdat in zo’n geval elke seconde telt, werd Jo meteen natgespoten met een brandslang. Omstanders probeerden in tussentijd de kleren van haar verbrande lichaam te halen.

Nachtmerries

In het brandwondencentrum moest de ergste beproeving echter nog komen. Daar moest ze onder een douche gaan staan om de verbrande huid te verwijderen en zo littekenvorming tegen te gaan. “Dat was de ergste pijn die ik ooit gevoeld heb”, klinkt het. “Ik heb een hoge pijngrens maar zoiets had ik nog nooit meegemaakt. Ik heb er nog nachtmerries over.”

Uiteindelijk mocht Jo pas na twee weken naar huis om daar verder te herstellen. Of ze zich ooit nog zal wagen aan vuurspuwen? “Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet. Ik ben nu zelfs extra voorzichtig als ik in de buurt kom van een warme pan.”