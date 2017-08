Revolutie op til: Sluit transferdeadline in Engeland volgend jaar voor start Premier League?

Coutinho (Liverpool) is op dit moment hét transferonderwerp in Engeland Foto: REUTERS

Is er een transferrevolutie in de Premier League op komst? Als we The Telegraph mogen geloven alvast wel. De Britse krant claimt te weten dat volgende maand de bestuurders van de Premier League een voorstel zullen aanvaarden waarbij de transfermarkt gesloten zal worden voor de start van de Engelse competitie. Ook Sky Sports bevestigt het nieuws.

Het is een jaarlijkse frustratie voor trainers en supporters: de vele transfers die de samenstelling van het gros van de teams na de start van de competitie nog helemaal overhoop haalt. Daar willen de Engelse clubs nu verandering in brengen door het sluiten van de transfermarkt te laten samenvallen met de start van de Premier League. Volgens verschillende Engelse media zal het voorstel op tafel liggen in een meeting van de vertegenwoordigers van de belangrijkste 20 teams uit het Verenigd Koninkrijk op 7 september. The Telegraph meent zelfs al te weten dat het voorstel allicht aanvaard zal worden, omdat het merendeel van de clubbestuurders zich achter de aanpassing heeft geschaard. Volgens The Telegraph ligt vooral Watford nog dwars, maar zou bij een stemming minstens twee derde van de clubs pro de vervroeging van de transferdeadline zijn.

Die wijziging zou vanaf volgend seizoen al ingaan en een revolutie teweegbrengen in de internationale voetbalwereld, aangezien de geldverslindende Premier League het ritme van de Europese transfermarkt bepaalt.

Op dit moment sluit de Engelse transfermarkt op 31 augustus, bijna 3 weken na de start van de competitie. Dat zorgt - zoals overal in Europa - voor grote problemen: spelers die weigeren om voor hun club te spelen omdat ze hopen nog een transfer af te dwingen, trainers die niet weten of hun spelverdeler tijdens de volgende match nog wel deel zal uitmaken van zijn selectie... Het zit bestuurders en trainers in Engeland blijkbaar hoog. “Op de managers-meeting van de Premier League afgelopen week hebben we erover gesproken. De meeste clubs zijn voorstander van het vervroegen van de deadline”, liet Swansea-manager Paul Clement optekenen.

Volgens de nieuwe regels zou het nog wel mogelijk zijn voor Premier League clubs om na de start van de competitie spelers te verkopen aan buitenlandse teams - op voorwaarde dat daar de markt nog open is - maar zou het verboden zijn om nog transferdeals te sluiten tussen de Premier League clubs zelf. Teams uit de Premier League zullen echter niet snel meer geneigd zijn om na de Engelse deadline nog goeie spelers te laten vertrekken naar het buitenland, omdat ze zelf geen vervanger meer zullen kunnen aantrekken. Het gevolg zal zijn dat de teams sneller hun huiswerk zullen moeten klaar hebben. En dat misschien andere competities het voorbeeld uit Engeland zullen volgen.

In bijna héél Europa - England inclusief - ligt de zomertransferdeadline momenteel op 31 augustus om 23u59.